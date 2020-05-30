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30.05.2020 (05:00)

Более 20 тыс. младших специалистов уже отправлены из учебных центров ВС РФ в соединения и воинские части

В учебных центрах Вооруженных Сил Российской Федерации завершилась подготовка младших специалистов. Выпускники учебных центров направляются к местам дальнейшего прохождения службы в соответствии с полученными военно-учетными специальностями.

Перевозка военнослужащих осуществляется в основном самолетами военно-транспортной авиации и воинскими эшелонами с учетом проведения противоэпидемических мероприятий.

В Московской области проведена отправка младших специалистов, прошедших подготовку в учебных центрах Военно-Морского Флота, на корабли Черноморского флота для дальнейшего прохождения военной службы.

Всего из учебных центров Вооруженных Сил Российской Федерации уже отправлено более 20 тыс. военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , COVID-19
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