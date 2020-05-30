30.05.2020 (05:00)

Более 20 тыс. младших специалистов уже отправлены из учебных центров ВС РФ в соединения и воинские части



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 20 тыс. младших специалистов уже отправлены из учебных центров ВС РФ в соединения и воинские части

В учебных центрах Вооруженных Сил Российской Федерации завершилась подготовка младших специалистов. Выпускники учебных центров направляются к местам дальнейшего прохождения службы в соответствии с полученными военно-учетными специальностями.

Перевозка военнослужащих осуществляется в основном самолетами военно-транспортной авиации и воинскими эшелонами с учетом проведения противоэпидемических мероприятий.

В Московской области проведена отправка младших специалистов, прошедших подготовку в учебных центрах Военно-Морского Флота, на корабли Черноморского флота для дальнейшего прохождения военной службы.

Всего из учебных центров Вооруженных Сил Российской Федерации уже отправлено более 20 тыс. военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице