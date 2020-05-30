30.05.2020 (05:00)
Более 20 тыс. младших специалистов уже отправлены из учебных центров ВС РФ в соединения и воинские части
В учебных центрах Вооруженных Сил Российской Федерации завершилась подготовка младших специалистов. Выпускники учебных центров направляются к местам дальнейшего прохождения службы в соответствии с полученными военно-учетными специальностями.
Перевозка военнослужащих осуществляется в основном самолетами военно-транспортной авиации и воинскими эшелонами с учетом проведения противоэпидемических мероприятий.
В Московской области проведена отправка младших специалистов, прошедших подготовку в учебных центрах Военно-Морского Флота, на корабли Черноморского флота для дальнейшего прохождения военной службы.
Всего из учебных центров Вооруженных Сил Российской Федерации уже отправлено более 20 тыс. военнослужащих.
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