29.05.2020 (20:00)

Центральный военно-морской музей представил виртуальный стенд на Международном фестивале «Интермузей-2020»

Представленный на Международном фестивале «Интермузей–2020» стенд Центрального военно-морского музея посвящен его истории в период Великой Отечественной войны.

Международный фестиваль музеев «Интермузей» важнейшее событие в культурной жизни не только нашей страны. Сегодня это единственный в мире масштабный музейный фестиваль, в различных программах которого ежегодно участвуют сотни российских и зарубежных музеев. Это уникальная площадка не только для специалистов, но и для широкого круга посетителей.

В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире ежегодный Международный фестиваль «Интермузей» проходит в виртуальном формате. Главная тема фестиваля — «Хранители мира» — посвящена 75-летию Великой Победы.

24 августа 1939 года Центральному военно-морскому музею было передано здание Биржи — одно из красивейших сооружений города. 6 февраля 1941 года состоялось торжественное открытие музея в новом помещении.

22 июня 1941 года ленинградцы узнали о нападении Германии на СССР. Вскоре поступило распоряжение Наркомата Военно-Морского Флота об эвакуации имущества музея в Ульяновск. К концу июля 1941 года в Ульяновск ушло два каравана барж. Разместили прибывшее из Ленинграда имущество в здании бывшей лютеранской кирхи.

Штат музея был разделен на три группы. Первая осталась в Ленинграде. В ее задачу входила охрана оставшегося в помещениях Биржи музейного имущества и сохранение здания при налетах авиации и артиллерийских обстрелах, а также комплектование музея и научно-пропагандистская работа. Второй группе предстояло работать в Ульяновске.

В ее задачи входило обеспечение хранения музейных ценностей в неприспособленных помещениях, организация командировок на флоты и в подразделения морской пехоты для сбора экспонатов, оприходование поступивших с мест боев реликвий и трофейного оружия, формирование выставок. Третья группа находилась в Москве, являясь связующим звеном между командованием ВМФ и музеем.

В течение 1942-1944 гг. сотрудники ульяновской группы сформировали семь выставок, которые экспонировались в Куйбышеве, Баку, Ашхабаде, Горьком, Астрахани, Свердловске, на Северном флоте. Самую большую выставку «Военно-Морской Флот в Отечественной войне» ЦВММ развернул в залах Государственного исторического музея в Москве, она работала с марта 1943 года до мая 1944 года. На выставке побывало 200 тыс. посетителей.

Народный комиссар ВМФ Адмирал флота Советского Союза Николай Кузнецов подписал приказ № 268 от 27 июля 1943 г. «О сборе реликвий и боевых трофеев Отечественной войны при ЦВМ музее», который значительно облегчил сбор музейных предметов. Всего в годы войны в музей поступило более 20 тыс. новых экспонатов.

После снятия блокады Ленинграда 12 апреля 1944 года Наркомат ВМФ принял решение о возвращении из Ульяновска фондов ЦВММ. В мае 1945 года в Ленинград прибыла по железной дороге первая тысяча ящиков с экспонатами музея. К началу 1946 года все имущество музея было возвращено, и в День Военно-Морского Флота 28 июля 1946 года музей был вновь открыт для посетителей.

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