29.05.2020 (20:20)

В Псковской области начался методический сбор с начальниками инженерно-авиационных служб Ленинградской армии ВВС и ПВО

В городе Острове (Псковская обл.) на территории бригады армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа стартовал инструкторско-методический сбор с начальниками инженерно-авиационных служб соединений и воинских частей.

Специалисты инженерно-авиационных служб, главные инженеры авиационных подразделений объединения из Республики Карелия, Ленинградской, Воронежской, Курской и Псковской, Смоленской областей прибыли на сбор для повышения уровня своего профессионализма и теоретических знаний в области организации эксплуатации, хранения и войскового ремонта авиационной техники, стоящей на вооружении Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Основной целью сбора является обсуждение проблемных вопросов в обеспечении надёжности авиационной техники, организации её предполётного обслуживания, а также безопасности полётов.

Особое внимание будет уделено недопущению авиационных происшествий и инцидентов, связанных с нарушением технической эксплуатации и отказами авиатехники.

Кроме того, на сборе будет затронут вопрос организации ввода в строй молодых инженеров, техников и младших авиационных специалистов, а также работе по повышению классной квалификации военнослужащих авиационных подразделений.

Мероприятие проходит под руководством начальника инженерно-авиационной службы Ленинградской армии ВВС и ПВО.

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