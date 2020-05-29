29.05.2020 (21:00)

Экипажи военной автоинспекции ЗВО проведут поздравительную акцию на дорогах Санкт-Петербурга, посвященную Дню военного автомобилиста

На дорогах Санкт-Петербурга экипажи военной автоинспекции поздравят военных водителей с Днём военного автомобилиста.

При остановке военного автотранспорта на улицах города сотрудники 26-й ВАИ будут поздравлять военнослужащих с праздником и вручат им памятные подарки.

У здания, где 29 мая 1910 года в соответствии с указом императора Николая II в Санкт-Петербурге была образована первая в Российской империи учебная автомобильная рота, начальник 26-й военной автоинспекции подполковник Дмитрий Решков поздравит в видеообращении военных автомобилистов Западного военного округа с их профессиональным праздником.

Сегодня военная автомобильная техника является важным звеном системы вооружения, самым распространённым средством буксировки, перевозки личного состава, грузов, транспортировки военной техники, а также базовым шасси для установки различных образцов вооружения и монтажа специального оборудования.

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