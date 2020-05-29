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29.05.2020 (20:00)

С военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровье проведено занятие по противодействию терроризму

В рамках подготовки к летнему периоду обучения в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проверили подразделения противодействия терроризму.

Для проверки была составлена комиссия из офицеров управления ОГРВ ПРРМ, которая провела смотр документации, личного состава, вооружения и военной техники.

В ходе выполнения практических мероприятий по противодействию терроризму военнослужащие по тревоге отработали задачи по предназначению. Особое внимание уделялось действиям командиров при управлении личным составом, совершенствованию слаженности действий при блокировании и уничтожении условных террористов при ведении боя в городских условиях, а также вопросам взаимодействия с военнослужащими суточного наряда.

По результатам проверки личный состав с задачей справился, уложившись в установленный нормативом временной показатель.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Антитеррор
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