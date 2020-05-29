29.05.2020 (19:05)

В российском военном госпитале в Тирасполе подвели итоги за весенний квартал

Медицинский персонал 450-го военного госпиталя Минобороны России, расположенного на территории Приднестровья, подвел итоги за весенний квартал.

За квартал учреждение вылечило около 100 пациентов. Специалистами военного госпиталя было прооперировано 11 человек.

В целях исключения случаев заболевания коронавирусной инфекцией российских военнослужащих в Приднестровье и членов их семей, а также гражданского персонала проводятся профилактические мероприятия.

Военными медиками организован процесс выдачи и приёма личным составом противовирусных препаратов, а также выданы рекомендации по дезинфекции предметов общего пользования и осуществления термометрии пребывающих лиц на контрольно-пропускных пунктах военных городков.

Специалисты российского военного госпиталя в Приднестровье на постоянной основе оказывают квалифицированную помощь членам семей военнослужащих, ветеранам войны и Вооруженных Сил, а также труженикам тыла и местным жителям.

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