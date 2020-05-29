29.05.2020 (18:40)

Спецназ общевойсковой армии ЗВО провел диверсию на объектах речной базы условного противника в ходе учения в Тамбовской области

Впервые группа специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провела диверсию на объектах речной базы условного противника в ходе тактико-специального учения в Тамбовской области.

По замыслу мероприятия, военнослужащие выполнили скрытную высадку на берег, ликвидировали часовых, а также минировали территорию и объекты энергосистемы условного противника. В рамках учениях спецназ также отработал высадку на берег с помощью плавсредств без индивидуальных газовых баллонов, десантирование с воздуха на парашютных системах Д-10.

В учении приняли участие более 100 военнослужащих специального назначения общевойсковой армии ЗВО.

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