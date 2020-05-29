29.05.2020 (19:15)

В Санкт-Петербурге медики общевойсковой армии ЗВО подготовили казармы для проживания парадных расчетов

В целях недопущения распространения вирусных инфекции среди личного состава, принимающего участие в военном параде 24 июня 2020, медики общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, подготовили казарменные помещения для проживания парадных расчетов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической обстановки.

На время подготовки к параду в казармах оборудованы помещения для медицинского осмотра военнослужащих, установлены пункты барьерного контроля с бесконтактными термометрами. Обеспечение личного состава горячей пищей будет проводиться в специально отведенном помещении казармы при помощи прошедших термическую обработку термосов ТВН и бутилированной водой в герметичной упаковке.

Кроме того, на время проживания военнослужащих в спальном расположении будет ежедневно осуществляться трехразовая дезинфекция силами суточного наряда и специалистов войск РХБ защиты армии.

Также перед заселением участников парада будет проведена специальная обработка помещений казармы, лестничных маршей, фасадов здания и прилегающей территории при помощи войсковых комплектов ДКВ-1К и авторазливочных станций АРС-14КМ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице