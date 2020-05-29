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29.05.2020 (19:30)

Первые призывники из Воронежской области сдали тест на коронавирусную инфекцию на областном сборном пункте

Первые призывники из Воронежской области сдали тест на коронавирусную инфекцию на базе областного сборного пункта в соответствии с эпидемиологической обстановкой в регионе.

По прибытии в военные комиссариаты региона новобранцы прошли температурный барьерный контроль, тестирование на COVID-19 и антитела. До получения результатов анализа граждане, призывающиеся на военную службу, находятся в подготовленных изоляционных палатах.

По заявлению военного комиссара Воронежской области полковника Сергея Панкова, все связанные с призывом мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологической мер. Специальным образом организована работа военно-врачебных комиссий, отделения дактилоскопии, столовой сборного областного пункта, а также проводится регулярная дезинфекция мест расположения.

Доставка призывников как в сборный областной пункт, так и по местам несения службы производится единым транспортом, который проходит специальную обработку и не покидает территорию областного призывного пункта без молодого пополнения.

Всего в ходе весеннего призыва в Воронежской области будут призваны свыше 3 тыс. граждан.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , COVID-19 , Западный военный округ
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