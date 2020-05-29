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29.05.2020 (18:30)

В Башкирии состоялась первая отправка призывников к местам прохождения службы

В Башкирии состоялась первая отправка около 50 призывников к местам прохождения военной службы. Они будут служить в частях Центрального военного округа в Оренбургской области и Башкирии.

Перед отправкой в автобусах была проведена дезинфекция, все новобранцы сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции и прошли все мероприятия призыва. В своем напутственном слове военный комиссар региона Игорь Харченко пожелал молодым людям успехов в прохождении военной службы.

Каждому новобранцу было выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

Весной военный комиссариат Республики Башкортостан отправит в войска более 5 тыс. человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , COVID-19
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