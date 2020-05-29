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29.05.2020 (18:20)

Экипажи противолодочных кораблей Северного флота приступили к учению в Баренцевом море

Корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе малых противолодочных кораблей «Брест», «Юнга» и «Снежногорск» приступила к отработке противолодочных задач в Баренцевом море.

Накануне они выполнили этап развёртывания сил в море во взаимодействии с экипажами базовых тральщиков «Ядрин» и «Ельня». Тральшики обеспечили выход противолодочных кораблей из главной базы флотилии – Полярного в Кольский залив и в Баренцево море.

В полигонах боевой подготовки Северного флота корабельная поисково-ударная группа выполнит поиск атомной подводной лодки условного противника, роль которого исполняет экипаж многоцелевой подводной лодки одного из соединений подводных сил СФ.

Противолодочники отработают совместные действия в поисковом ордере, маневрирование и атаку подводного противника.

Учение малых противолодочных кораблей продлится несколько дней. По завершении выполнения учебно-боевых задач они вернутся в базу – город Полярный.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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