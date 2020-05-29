29.05.2020 (17:20)

Командующий войсками ЦВО поздравил юнармейцев Хакасии с наступающим Международным днем защиты детей

В преддверии Международного дня защиты детей, который будет отмечаться 1 июня, командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) встретился с активистами юнармейского отряда Республики Хакасия «Георгиевское поколение».

Ребята продемонстрировали генерал-полковнику Александру Лапину свои рисунки, презентовали подготовленный в рамках телемоста Юнармии Хакасии и Волгограда фильм, а также показали мастерство боевого искусства киокушинкай.

Встреча проводилась с соблюдением противоэпидемиологических мер. Во время общения были затронуты темы патриотического воспитания молодежи и дальнейшего развития юнармейского движения в Хакасии. По ее завершении командующий войсками ЦВО вместе с ребятами выпустил в небо разноцветные воздушные шары мира и добра.

Генерал-полковник Александр Лапин поздравил всех юнармейцев Хакасии с наступающим Международным днем защиты детей и пожелал им больше творческих достижений в учебе, общественно-полезных делах и оптимизма.

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