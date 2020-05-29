Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.05.2020 (17:20)

Командующий войсками ЦВО поздравил юнармейцев Хакасии с наступающим Международным днем защиты детей

В преддверии Международного дня защиты детей, который будет отмечаться 1 июня, командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) встретился с активистами юнармейского отряда Республики Хакасия «Георгиевское поколение».

Ребята продемонстрировали генерал-полковнику Александру Лапину свои рисунки, презентовали подготовленный в рамках телемоста Юнармии Хакасии и Волгограда фильм, а также показали мастерство боевого искусства киокушинкай.

Встреча проводилась с соблюдением противоэпидемиологических мер. Во время общения были затронуты темы патриотического воспитания молодежи и дальнейшего развития юнармейского движения в Хакасии. По ее завершении командующий войсками ЦВО вместе с ребятами выпустил в небо разноцветные воздушные шары мира и добра.

Генерал-полковник Александр Лапин поздравил всех юнармейцев Хакасии с наступающим Международным днем защиты детей и пожелал им больше творческих достижений в учебе, общественно-полезных делах и оптимизма.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЦВО проложили 100 тыс. квадратных метров минерализованных полос в Хакасии
Курсанты-водители ЦВО встречают профессиональный праздник за рулём
Более 1000 военных водителей ЦВО встречают свой профессиональный праздник, выполняя учебно-боевые задачи
В Новосибирске прошла первая отправка новобранцев весеннего призыва в ряды Вооруженных Сил

Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false