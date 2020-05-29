29.05.2020 (17:05)

Военнослужащие ЦВО проложили 100 тыс. квадратных метров минерализованных полос в Хакасии

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проложили 100 тыс. квадратных метров минерализованных полос в Горячегорском лесничестве Республики Хакасия для предотвращения распространения природного пожара.

Сводные расчеты на бульдозерах Б-170 за четверо суток создали полосу длиной 20 км и шириной 5 метров, что остановило очаги верхового пожара. На сегодняшний день задача выполнена и личный состав возвращается в места постоянной дислокации.

Решение об оказании помощи принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы региона.

Ранее сообщалось, что сводный отряд, в состав которого входят тяжелые бульдозеры, прибыл из Абакана в поселок Сарала. Колонна преодолела более 330 километров до пункта назначения. В Орджоникидзевском районе пожар охватил территорию площадью более 500 га.

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