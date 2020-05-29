29.05.2020 (15:55)

Экипаж новейшего БДК «Пётр Моргунов» в рамках завершающего этапа испытаний выполнил артиллерийские стрельбы в море

В рамках проведения завершающего этапа заводских ходовых испытаний экипаж новейшего большого десантного корабля (БДК) «Пётр Моргунов» совместно с представителями промышленности выполнил артиллерийские стрельбы по воздушным и морским надводным целям в морских полигонах Балтийского флота.

На предыдущем этапе испытаний самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота произвели облет БДК, имитируя действия средств воздушного нападения условного противника на различных скоростях, высотах и дистанциях, для проверки радиотехнического вооружения корабля, радиолокационных станций и комплексов противовоздушной обороны. Для этого были задействованы вертолеты Ка-27 и самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24.

Испытания новой техники для Военно-Морского Флота России проходят в морских полигонах Балтики на постоянной основе. В обеспечении этих мероприятий задействованы корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

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