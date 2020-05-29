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29.05.2020 (16:35)

Экипаж подводного аппарата АС-34 отработал маневрирование в Мотовском заливе

На Северном флоте состоялась плановая тренировка спасательных сил с участием экипажа обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-34 и его судна-носителя «Михаил Рудницкий».

Глубоководный спасательный аппарат АС-34 был спущен на воду с борта спасательного судна «Михаил Рудницкий» на тренировочном полигоне в губе Эйна Мотовского залива, где традиционно совершенствуют профессиональное мастерство водолазы и подводные спасатели. Экипаж АС-34 выполнил рабочую проверку систем и механизмов, отработал погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой.

 В ходе тренировки экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Михаил Рудницкий». Подводники проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

В учебных мероприятиях были задействованы как военнослужащие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов. Помимо отработки экипажа аппарата АС-34, внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъему на борт.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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