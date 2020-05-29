29.05.2020 (16:30)

В армейском корпусе Балтийского флота завершилась подготовка к летнему периоду обучения

В армейском корпусе Балтийского флота в Калининградской области завершилась подготовка к летнему периоду обучения, который начнется 1 июня.

За несколько месяцев военнослужащие объединения перевели на летний режим эксплуатации около 5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также провели их специальную обработку.

Также завершена подготовка учебно-материальной базы военных полигонов для проведения занятий. Кроме того, для лучшей адаптации военнослужащих к различным ситуациям в учебном бою в армейском корпусе появилась новая специальная психологическая полоса препятствий. С военнослужащими объединения были организованы занятия по соблюдению требований безопасности при проведении занятий по боевой подготовке.

За летний период обучения, который продлится пять месяцев, планируется провести более 2 тыс. занятий по основным предметам боевой подготовки.

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