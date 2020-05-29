29.05.2020 (16:20)

Курсанты-водители ЦВО встречают профессиональный праздник за рулём

Курсанты-водители окружного учебного центра (ОУЦ) Центрального военного округа (ЦВО) в день 110-летия со дня основания автомобильных войск продолжают совершенствовать профессиональные навыки на тренажерах, учебных площадках и полигонах.

Система подготовки специалистов автомобильных войск включает в себя комплекс специальных мероприятий, направленных на качественное обучение курсантов. Сдача зачетов по теоретической подготовке допускает курсантов к выполнению учебных задач на тренажерах, в которых инструкторы моделируют различные по сложности дорожные ситуации. После занятий на тренажерах курсанты отрабатывают вождение на реальной технике на учебной площадке, в городе и сдают экзамены.

Кроме того, программа подготовки включает в себя выполнение учебно-боевых задач на полигонах, в рамках которых водители отрабатывают действия при нападении на автомобильную колонную, по транспортировке раненных и эвакуации вышедшей из строя техники. Это позволяет подготовить специалистов автомобильных войск к выполнению задач в боевых условиях.

Всего за год в окружном учебном центре ЦВО подготавливают свыше 500 специалистов автомобильных войск, на данный момент подготовлено около 250 водителей, которые уже приступили к выполнению своих профессиональных обязанностей.

Автомобильные войска начинают свою историю в 1910 году, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Николая II была создана первая учебная автомобильная рота, главной задачей которой являлось обучение и стажировка специалистов для автомобильных частей русской армии.

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