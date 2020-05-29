29.05.2020 (15:55)

Более 1000 военных водителей ЦВО встречают свой профессиональный праздник, выполняя учебно-боевые задачи

В День военного автомобилиста более 1000 военных водителей соединений, частей и учреждений Центрального военного округа (ЦВО) выполняют учебно-боевые задачи.

На автодроме учебного центра экипажи многотонных мобильных мастерских на базе вездехода «Урал» РЭМ-КЛ обучаются безаварийному вождению, скоростному маневрированию, заезду на рампу и преодолению брода. По извилистым горным серпантинам водители российской военной базы в Таджикистане бороздят глиняные дороги полигонов Ляур и Самбули. В Сибири колонна современных бронеавтомобилей «Тайфун-К» и «Тигр» проводит переброску групп спецназа в районы выполнения учебно-боевых задач.

Ни одно мероприятие в Российской Армии не обходится без военных автомобилей. В 2019 году военные водители ЦВО первыми приехали в затопленный населенный пункт Тулун в Иркутской области, доставив первую помощь населению. Совсем недавно вернулись с рейсов водители подразделений радиационной, химической и биологической защиты и медицинского спецназа, доставлявших имущество в поселок вахтовиков Еруда в Красноярском крае для развертывания полевого госпиталя.

В сложнейших условиях, но в кратчайшие сроки военные водители преодолели на пароме Енисей, проехали сотни километров дорог, доставив палатки, медицинское имущество и полевые хлебопекарни, развернув полевой госпиталь и обсервационный центр.

В военное и мирное время от маневренности, быстрой переброски войск зависят успех выполнения боевой задачи и, конечно же, жизни военнослужащих. Значимость профессии военного водителя неоднократно демонстрировалась в ходе крупных учений таких, как «Центр-2019», «Мирная миссия» и «Нерушимое братство». Ни одно сражение невозможно без автомобильной техники и военных водителей.

29 мая военные автомобилисты празднуют свой профессиональный праздник. В этом году исполнилось ровно 110 лет с момента создания прообраза автомобильных войск Российской Армии — первой учебной автомобильной роты, учрежденной указом императора Николая II.

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