29.05.2020 (14:30)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии ЮВО

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Мероприятие состоялось в Национальном центре управления обороной РФ.

«Награждение орденом, учреждённым в честь генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, — высокая оценка работы командования, военнослужащих и гражданского персонала 58-й общевойсковой армии Южного военного округа», — отметил глава военного ведомства.

По словам Сергея Шойгу, на протяжении многолетней истории прославленного объединения его личный состав является образцом служения Отечеству, демонстрирует верность лучшим традициям российского воинства.

«Награждение орденом Суворова ко многому обязывает. Уверен, что вы будете достойно следовать его науке побеждать, как и легендарный полководец честно выполнять воинский долг, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности Отечества», — сказал Министр обороны.

Справочно:

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач, 58-я общевойсковая армия награждена орденом Суворова.

В годы Великой Отечественной войны военнослужащие армии в составе Закавказского фронта самоотверженно сражались с немецко-фашистскими захватчиками.

Личный состав 58-й общевойсковой армии принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, решал специальные задачи по принуждению Грузии к миру в зоне грузино-осетинского конфликта.

За мужество и героизм 52 военнослужащих армии удостоены высокого звания Героя Российской Федерации.

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