29.05.2020 (15:50)

Перед началом летнего периода обучения в соединениях и воинских частях ВДВ проходят занятия по требованиям безопасности военной службы

Непосредственно перед началом летнего периода обучения в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск проходят комплексные практические занятия по обеспечению безопасности военной службы при повседневной деятельности.

Так, в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении проведено подобное практическое занятие.

Организация мероприятия включала в себя проведение занятия на 35 учебных точках, включающих в себя все аспекты повседневной деятельности.

С целью полного охвата личного состава занятие было организовано в течение двух дней, один из которых был резервным. В этот день будут проведены занятия с военнослужащими, находившимися в основной день в нарядах, караулах, отсутствовали по уважительным и не смогли присутствовать на занятии в основной день.

В ходе комплексного занятия военнослужащих ознакомили с правилами соблюдения требований безопасности в ходе мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности.

Особое внимание было уделено показу последствий нарушения требований безопасности при работе на объектах повышенной опасности, технике и обращении с оружием. Военные врачи напомнили правила профилактики инфекционных и простудных заболеваний.

В Камышинском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении также были организованы и проведены двухдневные занятия по требованиям безопасности военной службы.

Воинам-десантникам были доведены требования безопасности по более чем 20 тематическим вопросам, в том числе пожарной, экологической и электробезопасности, санитарно-эпидемиологического обеспечения и безопасности дорожного движения.

Все занятия были проведены с наглядной демонстрацией последствий нарушения требований безопасности с помощью макетов и манекенов.

Мероприятие направлено на совершенствование деятельности командиров всех степеней по сохранению здоровья и жизни военнослужащих.

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