29.05.2020 (15:00)
В Новосибирске прошла первая отправка новобранцев весеннего призыва в ряды Вооруженных Сил
Около 60 первых новобранцев весеннего призыва сегодня были отправлены с областного сборного пункта военного комиссариата Новосибирской области для прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил России.
В связи с ограничительными мероприятиями, действующими в регионе, торжественная отправка прошла без участия родственников призывников, со строгим соблюдением санитарных и противоэпидемических требований.
Ранее все новобранцы прошли тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19, результаты анализов у молодых людей отрицательные. Призывникам выданы маски, бахилы, перчатки, антисептики для дезинфекции рук. Помещения, в которых находилось молодое пополнение до отправки в войска, были полностью продезинфицированы силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты.
Проходить службу новобранцы будут в соединениях и воинских частях Центрального военного округа, а также в подразделениях Воздушно-космических сил России. Доставка до места службы будет осуществляться транспортом, прошедшим полную санитврную обработку.