29.05.2020 (15:00)

В Новосибирске прошла первая отправка новобранцев весеннего призыва в ряды Вооруженных Сил

Около 60 первых новобранцев весеннего призыва сегодня были отправлены с областного сборного пункта военного комиссариата Новосибирской области для прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил России.

В связи с ограничительными мероприятиями, действующими в регионе, торжественная отправка прошла без участия родственников призывников, со строгим соблюдением санитарных и противоэпидемических требований.

Ранее все новобранцы прошли тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19, результаты анализов у молодых людей отрицательные. Призывникам выданы маски, бахилы, перчатки, антисептики для дезинфекции рук. Помещения, в которых находилось молодое пополнение до отправки в войска, были полностью продезинфицированы силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

Проходить службу новобранцы будут в соединениях и воинских частях Центрального военного округа, а также в подразделениях Воздушно-космических сил России. Доставка до места службы будет осуществляться транспортом, прошедшим полную санитврную обработку.

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