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29.05.2020 (14:50)

Боевая подготовка российских военнослужащих в Таджикистане в летнем периоде обучения начнется со специального учения беспилотной авиации

Боевая подготовка с подразделениями российской военной базы в Таджикистане в летнем периоде обучения начнется со специального учения беспилотной авиации.

С 1 июня военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений приступят к совершенствованию навыков применения современного вооружения и военной техники, отработают новые способы ведения оборонительного и наступательного боя в условиях горной местности с применением комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Гранат», «Орлан» и «Леер». Учения пройдут как в дневное, так и ночное время суток.

Комплексы с БЛА оснащены инфракрасными фото- и видеомодулями, которые позволяют непрерывно наблюдать на мониторе за действиями военнослужащих, выявлять недостатки и добиваться их устранения.

Беспилотная авиация соединения активно применяется на практических занятиях и учениях для ведения разведки, корректировки огня артиллерии и оценки эффективности поражения целей.

Учения начнутся 1 июня на горных полигонах Ляур и Самбули.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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