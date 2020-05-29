29.05.2020 (14:40)

Российские военнослужащие в Таджикистане выполнили дезинфекцию 300 боевых машин

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане выполнили дезинфекцию 300 боевых и специальных машин к началу проведения занятий по боевой подготовке в летнем периоде обучения.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций специалисты радиационной, химической и биологической защиты соединения в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание дезинфицирующим раствором бронетранспортеры БТР-82А, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М и танки Т-72. Дезинфекции также подверглись командно-штабные машины на базе автомобиля КамАЗ, инженерная, медицинская техника, колесная техника тыла и комплексы беспилотных летательных аппаратов «Элерон», «Орлан-10», «Леер». Санитарная обработка проводилась при помощи индивидуальных дегазационных комплектов ИДК-1.

Как сообщалось ранее, перед началом летнего периода обучения, который начнется с 1 июня, военнослужащие провели полную санитарную обработку двух горных полигонов Ляур и Самбули вместе с прилегающей территорией.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице