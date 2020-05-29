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29.05.2020 (14:20)

Экипажи штурмовиков российской военной базы в Киргизии уничтожили условного противника на учении в горах Средней Азии

Экипажи пяти штурмовиков Су-25СМ российской объединённой военной базы в Киргизии применили авиационные бомбы и ракеты класса «воздух-земля» в ходе летно-тактического учения, завершившегося на одном из авиационных полигонов в горах Средней Азии.

В ходе выполнения летного задания экипажи авиабомбами поразили мишени, имитирующие командный пункт, а также отработали нанесение ракетного удара по колонне техники условного противника. Полеты выполнялись на скоростях 700–750 км/ч и на высоте от 200 до 2500 метров.

Справочно:

Объединенная российская военная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении состоят штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Центральный военный округ , ВВС
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