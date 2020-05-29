29.05.2020 (13:40)

Врачи областной клинической больницы в Калининграде поблагодарили Балтийский флот за помощь

Администрация в Калининградской областной клинической больницы направила благодарственное письмо в адрес командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова. В нем медики выразили слова признательности за большую работу, проведенную подразделениями службы радиационной, химической и биологической защиты флота, а также сотрудниками филиала ФГКУ «985 ЦГСЭН» Минобороны РФ г. Калининград по оказанию помощи в ликвидации последствий коронавирусной инфекции в лечебном учреждении Калининграда.

Главный врач больницы отметил профессионализм и замечательные человеческие качества личного состава подразделений и специалистов Балтийского флота, которые с высокой степенью ответственности и пунктуальностью выполнили поставленные задачи.

Военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота несколько раз проводили дезинфекцию здания и внутренних помещений Калининградской областной клинической больницы, подготовив ее к открытию после карантинных мероприятий.

Военные химики в ходе обработки применяли один из самых надежных растворов для дезинфекции, полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. Флотские специалисты обрабатывали палаты, столовые, дороги общего пользования, чердачные помещения и подвалы, транспортные средства. В общей сложности в областном лечебном учреждении было продезинфицировано более 44 тысячи квадратных метров. Кроме областной больницы, в мае флотские химики обработали еще пять гражданских объектов.

Регулярной дезинфекции, подвергаются здания и внутренние помещения военкоматов в девяти городах Калининградской области и приемно-техническая комиссии Балтийского флота, а также объекты воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Обрабатываются все помещения, а также прилегающая к частям территория и объекты.

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