29.05.2020 (13:55)

В соединении дальней авиации ВКС в Саратовской области подвели итоги зимнего периода обучения

В управлении Энгельсского соединения дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в Саратовской области подвели итоги выполнения мероприятий боевой подготовки в зимнем периоде обучения.

Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране, в воинских частях соединения, дислоцированных в Калужской, Мурманской, Новгородской, Саратовской и Тверской областях, в зимнем периоде обучения были проведены все запланированные мероприятия боевой, тактической, огневой подготовки, в которых военнослужащие показали высокий профессионализм, успешно справившись со всеми поставленными задачами.

«Были успешно выполнены задачи по поддержанию и обучению основным предметам боевой подготовки подразделений. Нарастили боевой потенциал и выучку военнослужащих. Основной упор был сделан на увеличение числа практических занятий, а также на совершенствование и слаженность воинских коллективов», — сообщил заместитель командира авиационного соединения гвардии полковник Александр Хабаров.

В ходе подведения итогов высокий уровень выполнения задач зимнего периода обучения был отмечен в тяжелом бомбардировочном авиационном полку под командованием полковника Александра Симоненко.

Руководящий состав соединения также обсудил итоги проведенных мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации, этапы и способы подготовки, обслуживания учебно-материальной базы, а также ее дальнейшие эксплуатационные возможности.

Завершающим этапом стало проведение строевых смотров с целью проверки готовности личного состава авиационного соединения к новому учебному периоду.

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