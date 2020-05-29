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29.05.2020 (13:50)

Молодые летчики и штурманы Дальней авиации выполнили ночные полеты в Саратовской области

Экипажи молодых летчиков и штурманов соединения Дальней авиации, дислоцированного в Саратовской области, выполнили ночные полеты на стратегических ракетоносцах Ту-160 и Ту-95мс.

Учебно-тренировочные полеты проходили под контролем опытных инструкторов. Экипажи отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту
и в заданной зоне, а также элементы взаимодействия с группой руководства полетами при ограниченной видимости в темное время суток.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Всего за летную смену было совершено 15 вылетов, задействовано 7 единиц авиационной техники, а также 15 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , ВКС , Дальняя авиация
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