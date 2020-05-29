29.05.2020 (13:00)

Более 2000 младших военных специалистов сдали выпускные экзамены в учебных центрах РВСН

Более 2000 военнослужащих учебных центров Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приступили к сдаче выпускных экзаменов по программам подготовки младших военных специалистов.

В настоящее время подготовка военнослужащих для РВСН осуществляется в двух учебных центрах, дислоцированных в г. Переславле-Залесском (Ярославская обл.) и г. Острове (Псковская обл.),

а также в школе техников в Капустином Яре (Астраханская обл.).

За каждый период обучения командно-преподавательским составом учебных центров РВСН проводится подготовка более двух тысяч младших военных специалистов. В их числе – специалисты систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водители, механики-водители всех видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младшие военные специалисты по эксплуатации и ремонту систем связи.

Для организации качественной подготовки младших специалистов в учебных воинских частях создана вся необходимая учебно-материальная база. Для обучения курсантов по 26 военно-учетным специальностям в учебной сети РВСН имеется более 150 специализированных классов, оснащенных разрезными и действующими макетами узлов и агрегатов вооружения, находящегося на вооружении ракетных соединений и частей.

В ходе сдачи выпускных экзаменов механики-водители подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», а также машин обеспечения боевого дежурства наряду с вождением на автодроме в обязательном порядке проходят тестирование на тренажёрных комплексах. Новейшая методика с применением тренажеров позволяет беспристрастно оценить умения и навыки курсантов.

В РВСН продолжается целенаправленная работа по совершенствованию системы подготовки младших военных специалистов.

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