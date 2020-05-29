29.05.2020 (12:15)

Гидрографы ЗВО заменят навигационное оборудование на Финском заливе для безопасности судовождения

Экипажи гидрографических катеров и судов Ленинградской военно-морской базы для обеспечения безопасности судовождения приступили к проведению работ по техническому обслуживанию и замене плавучих средств навигационного оборудования в акватории Финского залива и автоматических маяков, размещённых на островах.

Специалисты гидрографической службы проведут обслуживание и замену более 50 буёв, расположенных на Государственной границе Российской Федерации, Большом и Кронштадтском корабельных фарватерах, в Ломоносовском канале. Также будет обслужено оборудование 60 автоматизированных средств, навигационных и створных знаков на необитаемых островах и береговой линии.

Навигационные знаки предупредят экипажи гражданских и военных кораблей о наличии опасности, запретят движение в их сторону и укажут безопасный путь.

В течение недели в работах будут задействованы экипажи 10 судов и катеров обеспечения, включая большие гидрографические катера «Евгений Гницевич», «Георгий Рыбин», гидрографические суда «Николай Крылов», «Вайгач» и др.

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