29.05.2020 (12:10)

Новейший патрульный корабль Черноморского флота «Павел Державин» готовится к выходу в море для проведения испытаний

Экипаж новейшего патрульного корабля (пк) Черноморского флота (ЧФ) «Павел Державин» перед выходом в море для проведения заводских ходовых испытаний (ЗХИ) выполняет замер физических полей в акватории пункта базирования Новороссийской военно-морской базы (НВМБ).

Корабль был поставлен на стенд замеров физических полей в обеспечении рейдовых буксиров отряда судов обеспечения НВМБ.

Перед постановкой на стенд экипаж патрульного корабля и заводская сдаточная команда в течение двух недель находились под медицинским наблюдением, с обязательной процедурой термометрии в соответствии с действующими противоэпидемическими ограничениями.

На предстоящем выходе в море для проведения ЗХИ на корабле будет проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования и вооружения, а также мореходные характеристики корабля.

Заводские испытания проводятся штатным экипажем с целью проверки основных параметров новостройки, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и являются одним из важных этапов перед приёмом корабля в состав Военно-Морского Флота.

Справочно:

Патрульный корабль «Павел Державин» третий в серии корабль проекта 22160. В апреле текущего года корабль прибыл в г. Новороссийск для проведения комплекса заводских и государственных испытаний. Головной патрульный корабль «Василий Быков» и следующий за ним «Дмитрий Рогачёв» уже несут службу и успешно выполняют поставленные задачи в составе Черноморского флота.

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