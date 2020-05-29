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29.05.2020 (12:00)

Средняя общеобразовательная школа Минобороны РФ в Саратовской области вошла в 500 лучших образовательных организаций страны

Средняя общеобразовательная школа № 24 Министерства обороны Российской Федерации, расположенная в г. Шиханы Саратовской области, приняла участие во Всероссийском конкурсе «500 лучших образовательных организаций страны – 2020». Конкурс проводился в рамках II Всероссийского педагогического съезда «Моя страна», в Санкт-Петербурге.

По итогам конкурса ФГКОУ «СОШ № 24» стала лауреатом в номинации «Лучшая образовательная организация по патриотическому воспитанию подрастающего поколения – 2020». Школа награждена медалью и дипломом «500 лучших образовательных организаций страны – 2020» и медалью «За организацию работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения – 2020».

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач педагогического коллектива школы. Школа находится в ведомстве Министерства обороны и курируется воинскими частями войск радиационной, химической и биологической защиты, мы нацелены на выполнение задач военно-патриотической работы и достижению высоких результатов в деле воспитания подрастающего поколения. В школе созданы юнармейские отряды и кадетские классы, общей численностью более 160 воспитанников. Юнармейцы и кадеты принимают активное участие в жизни гарнизона, участвуют в патриотических акциях, соревнованиях и конкурсах различного уровня», – отметила директор школы Светлана Ерина.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Юнармия
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