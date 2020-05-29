Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.05.2020 (10:50)

Первая команда военнослужащих молодого пополнения ЮВО в Ставропольском крае проходит мероприятия карантинного режима

Первая команда военнослужащих молодого пополнения в соединениях и воинских частях общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае, проходит мероприятия карантинного режима.

Специалисты медицинской службы воинских частей подготовили казарменные помещения для проведения комплекса мер по недопущению распространения вирусных инфекций среди личного состава, прибывающего в ходе весеннего призыва.

Всего для призывников в общевойсковой армии подготовлено свыше 30 казарм, где все прибывшие в воинские части пройдут двухнедельный карантин. Все казармы оборудованы дозаторами с дезинфицирующей жидкостью, бактерицидными лампами. Подготовлены места для приёма пищи, блюда будут напрямую доставляться из столовой. Предусмотрено зонирование и дистанцирование личного состава, а также регулярная дезинфекция помещений.

Подготовлены места для хранения снаряжения и обмундирования, учебные аудитории для проведения теоретических занятий и культурно-досуговых мероприятий.

Всего в соединения и воинские части общевойсковой армии прибудет свыше 3 тыс. военнослужащих весеннего призыва текущего года.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Около 300 младших специалистов железнодорожных войск ЮВО сдали выпускные экзамены в Волгограде и готовы к отправке в войска
В Забайкальском крае провели дезинфекцию воинского эшелона, перевозящего новобранцев
Штурмовая авиация ЮВО приступила к подготовке проведения воздушных парадов на Юге России
С мотострелками ЮВО из Волгоградской области проведены занятия по требованиям безопасности к новому учебному периоду

Метки:
COVID-19 , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false