29.05.2020 (10:50)

Первая команда военнослужащих молодого пополнения ЮВО в Ставропольском крае проходит мероприятия карантинного режима

Первая команда военнослужащих молодого пополнения в соединениях и воинских частях общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае, проходит мероприятия карантинного режима.

Специалисты медицинской службы воинских частей подготовили казарменные помещения для проведения комплекса мер по недопущению распространения вирусных инфекций среди личного состава, прибывающего в ходе весеннего призыва.

Всего для призывников в общевойсковой армии подготовлено свыше 30 казарм, где все прибывшие в воинские части пройдут двухнедельный карантин. Все казармы оборудованы дозаторами с дезинфицирующей жидкостью, бактерицидными лампами. Подготовлены места для приёма пищи, блюда будут напрямую доставляться из столовой. Предусмотрено зонирование и дистанцирование личного состава, а также регулярная дезинфекция помещений.

Подготовлены места для хранения снаряжения и обмундирования, учебные аудитории для проведения теоретических занятий и культурно-досуговых мероприятий.

Всего в соединения и воинские части общевойсковой армии прибудет свыше 3 тыс. военнослужащих весеннего призыва текущего года.

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