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29.05.2020 (09:50)

Около 300 младших специалистов железнодорожных войск ЮВО сдали выпускные экзамены в Волгограде и готовы к отправке в войска

На территории Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области около 300 младших специалистов учебного батальона железнодорожных войск успешно сдали выпускные экзамены и в ближайшее время отправятся к новым местам службы.

Пройдя курс подготовки, военнослужащие научились самостоятельно выполнять монтажные, ремонтно-восстановительные работы, восстанавливать мосты, укладывать и демонтировать железнодорожное полотно, собирать звенья рельсошпальной решетки, управлять катерами при наводке наплавных железнодорожных мостов.

Также учебный батальон готовит операторов-электриков и машинистов путевых машин, машинистов консольных кранов, монтажников-понтонеров, мотористов переправочных (буксирно-моторных) плавательных средств.

Набор курсантов в учебный центр производится дважды в год, обучение длится 5 месяцев. На подготовку отводится более 400 часов теоретических и практических занятий по общевойсковой и специальной подготовке. Для подготовки курсантов задействовано около 40 единиц военной, специальной техники и различного оборудования.

Мероприятия по отправке выпускников проходят со строгим соблюдением требований эпидемической обстановки. Железнодорожный и автомобильный транспорт, на котором перемещаются военнослужащие, предварительно проходит обработку дезинфицирующими средствами. Перемещение военнослужащих организовано малыми группами с соблюдением дистанции. Каждый военнослужащий обеспечен средствами индивидуальной защиты – маской, резиновыми перчатками и антисептиком.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Служба по контракту , Южный военный округ
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