29.05.2020 (11:39)
Ведущие специалисты России встретятся на форуме «АРМИЯ-2020» для уточнения перспектив развития метрологического обеспечения Вооруженных Сил
Участники дискуссии обсудят предложения по совершенствованию метрологического обеспечения ВС РФ, направления развития военной измерительной техники и возможные пути повышения эффективности нормативно-правового регулирования данной сферы.
В обсуждении примут участие специалисты центральных органов военного управления, ведущих институтов метрологии, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений Минобороны России, государственных корпораций и организаций промышленности. Предполагается, что география круглого стола охватит более 10 городов России, обладающих высоким научно-техническим потенциалом по созданию инновационных продуктов в интересах Вооруженных Сил.
СПРАВОЧНО:
Международный военно-технический форум «АРМИЯ» пройдет в период с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.
В отличие от прежних лет также на один день расширена программа научно-деловых мероприятий. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводится в течение пяти дней с 23 по 28 августа на базе на ведущей выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.
Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.