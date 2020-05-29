29.05.2020 (11:39)

Ведущие специалисты России встретятся на форуме «АРМИЯ-2020» для уточнения перспектив развития метрологического обеспечения Вооруженных Сил

Участники дискуссии обсудят предложения по совершенствованию метрологического обеспечения ВС РФ, направления развития военной измерительной техники и возможные пути повышения эффективности нормативно-правового регулирования данной сферы.

В обсуждении примут участие специалисты центральных органов военного управления, ведущих институтов метрологии, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений Минобороны России, государственных корпораций и организаций промышленности. Предполагается, что география круглого стола охватит более 10 городов России, обладающих высоким научно-техническим потенциалом по созданию инновационных продуктов в интересах Вооруженных Сил.

СПРАВОЧНО:

Международный военно-технический форум «АРМИЯ» пройдет в период с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

В отличие от прежних лет также на один день расширена программа научно-деловых мероприятий. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводится в течение пяти дней с 23 по 28 августа на базе на ведущей выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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