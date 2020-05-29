29.05.2020 (10:40)

В подразделениях армейского корпуса на Сахалине и Курилах прошли практические занятия по изучению требований безопасности военной службы

В преддверии начала нового учебного периода в подразделениях армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах состоялись комплексные практические занятия по изучению требований безопасности военной службы.

Военнослужащих ознакомили с правилами соблюдения требований безопасности в ходе мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности. С помощью полноразмерных манекенов и боевой техники на практических примерах личному составу показали возможные последствия нарушения требований безопасности в ходе обслуживания вооружения, военной техники и несения караульной службы с оружием.

Учебные места были подготовлены в парковых зонах, казарменных помещениях, спортивных и караульных городках, на тактических полях и других местах несения военной службы.

Занятия по требованиям безопасности состоялись в преддверии летнего периода обучения.

На комплексные занятия привлекалось 100% личного состава подразделений армейского корпуса Восточного военного округа.

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