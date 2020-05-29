29.05.2020 (10:20)

Командующий общевойсковым объединением ВВО в Бурятии подвел итоги за зимний период обучения

Командующий общевойсковым объединением Восточного военного округа, дислоцированным в Республике Бурятия, генерал-майор Валерий Солодчук подвел итоги служебной деятельности и боевой подготовки за зимний период обучения.

Генерал-майор Валерий Солодчук отметил, что в зимнем периоде обучения интенсивность боевой учебы подчиненных ему частей и подразделений значительно возросла. Объединение два года подряд признавалось лучшим среди общевойсковых объединений округа и занимало первые места.

В ходе проведения занятий по боевой подготовке активно внедрялся опыт современных вооруженных конфликтов, в частности, тактические приемы «танковая карусель», «огневой вал», широко применялись современные средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и средства ПВО.

В зимнем периоде обучения проведено необходимое количество батальонных и ротных тактических учений с боевой стрельбой. Успешно проведено командно-штабное учение с ракетным соединением, на специализированном полигоне Телемба зенитное ракетное соединение показало высокую выучку в выполнении боевых стрельб в ходе крупнейшего учения войск ПВО.

Возросшая интенсивность боевой учебы обусловлена более высокими требованиями к подготовке личного состава, мобильности частей и подразделений.

Помимо этого, военнослужащие общевойскового объединения показывают отличные результаты в ежегодных конкурсах полевой выучки Армейских международных игр. В текущем году в 10 проведенных конкурсах сборные команды объединения заняли 9 призовых мест, в частности, состязаниях «Суворовский натиск», «Мастер артиллерийского огня», «Чистое небо», «Белое солнце», «Танковый биатлон», «Отличник войсковой разведки», «Безопасная среда», «Специальный район» и «Армейский запас».

В летнем периоде обучения планируется провести масштабное двустороннее тактическое учение. На полигоне Бурдуны планируется участие подразделений мотострелкового соединения в совместном российско-монгольском военном учении «Селенга-2020». Также, на этом полигоне пройдут тактические учения с боевой стрельбой с танковым, мотострелковым и артиллерийским соединениями.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице