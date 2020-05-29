29.05.2020 (10:00)

Подразделения Улан-Удэнского гарнизона ВВО начали подготовку к военному параду в честь 75-летия Великой Победы

Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) Улан-Удэнского гарнизона (Республика Бурятия), начали подготовку к военному параду в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня на главной площади Улан-Удэ.

В настоящее время формируются парадные расчеты, осуществляется подготовка экипажей боевых машин и военной техники.

Отбор участников парада проводится из военнослужащих, показавших лучшие результаты в строевой подготовке и владении техникой.

Со следующей недели военнослужащие приступят к одиночной строевой подготовке в своих частях. В ходе тренировок будет уточнен порядок построения парадных коробок, отработаны элементы приветствия участников парада старшими начальниками, вынос знамен, а также прохождение торжественным маршем личного состава.

Стоит отметить, что историческим событием в проведении военного парада станет прохождение легендарного танка Т-34, который впервые пройдет по площади Советов, возглавив механизированную колонну.

Напомним, решением командования общевойсковой армии ВВО танк был снят с постамента танкового соединения ВВО для полного восстановления.

Лучшие военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО несколько месяцев вели работы над восстановлением легендарного танка. После чего на специальном полигоне были проверены ходовые возможности танка, работа двигателя при максимальных нагрузках и маневренность танка.

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