29.05.2020 (09:00)
В Забайкальском крае провели дезинфекцию воинского эшелона, перевозящего новобранцев
Подразделение радиационной, химической и биологической защиты общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, провели дезинфекцию эшелона, перевозящего молодое пополнение Вооруженных сил Российской Федерации на железнодорожном вокзале Читы.
Личный состав воинского эшелона обеспечен средствами индивидуальной защиты, в ходе движения все военнослужащие находятся под наблюдением медицинских специалистов. На всех пунктах остановки подвижной состав обрабатывается раствором ДТСГК 1% с помощью подразделений войск РХБ защиты Восточного военного округа. Помимо этого, во всех местах остановки эшелон проверяют представители медицинских служб и ЦГСМ, они следят за выполнением всех требований предосторожности в целях недопущения распространения вирусных инфекций среди личного состава.
Воинский эшелон перевозит более 300 военнослужащих, из них в Забайкальский гарнизон поступило около 60 новобранцев, остальной личный состав продолжит службу в других регионах на территории Восточного военного округа.