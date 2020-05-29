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29.05.2020 (09:00)

В Забайкальском крае провели дезинфекцию воинского эшелона, перевозящего новобранцев

Подразделение радиационной, химической и биологической защиты общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, провели дезинфекцию эшелона, перевозящего молодое пополнение Вооруженных сил Российской Федерации на железнодорожном вокзале Читы.

Личный состав воинского эшелона обеспечен средствами индивидуальной защиты, в ходе движения все военнослужащие находятся под наблюдением медицинских специалистов. На всех пунктах остановки подвижной состав обрабатывается раствором ДТСГК 1% с помощью подразделений войск РХБ защиты Восточного военного округа. Помимо этого, во всех местах остановки эшелон проверяют представители медицинских служб и ЦГСМ, они следят за выполнением всех требований предосторожности в целях недопущения распространения вирусных инфекций среди личного состава.

Воинский эшелон перевозит более 300 военнослужащих, из них в Забайкальский гарнизон поступило около 60 новобранцев, остальной личный состав продолжит службу в других регионах на территории Восточного военного округа. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Восточный военный округ
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