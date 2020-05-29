29.05.2020 (08:52)

Командующий войсками ВВО проверил готовность частей и соединений округа в Бурятии

Командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко в ходе рабочей поездки проверил готовность соединений и воинских частей, дислоцирующихся в Республике Бурятия, к началу летнего периода обучения.

В подразделениях общевойскового объединения ВВО комиссией были проверены вопросы качественной и количественной укомплектованности частей и подразделений личным составом, состояния вооружения и военной техники, а также готовности учебно-материальной базы и полигонов к началу интенсивной боевой подготовки.

Помимо этого, проверена готовность мишенного оборудования и инженерных сооружений на войсковых стрельбищах и танковых директрисах общевойсковых и специальных полигонов. Также комиссией штаба ВВО оценено состояние учебно-материальной базы, запасы материальных средств, а также элементы всестороннего обеспечения повседневной деятельности войск.

В новом периоде обучения, который стартует в войсках округа 1 июня нынешнего года, на полигонах общевойскового объединения пройдет несколько сотен боевых стрельб и тактических учений различного уровня.

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