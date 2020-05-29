29.05.2020 (08:47)

Около 10 000 единиц новейших автоматов АК-12 поступили на вооружение соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск

Воздушно-десантные войска одними из первых в Вооруженных Силах Российской Федерации в течение 2019 и первой половины 2020 года получили на вооружение около 10 тысяч единиц новейшего автомата АК-12 калибра 5,45 мм.

Автомат АК-12 – автомат абсолютно нового уровня. Разработан концерном «Калашников». Оснащен комплектом дополнительного оборудования, в том числе коллиматорным прицелом отечественного производства, который позволяет вести прицельный огонь по головным мишеням на расстоянии до 500 метров.

Кроме того, в комплект автомата входит новый магазин, который позволяет десантнику визуально контролировать расход боеприпасов в любое время как в светлое так и в темное время суток».

По сравнению с предыдущими версиями автомата, АК-12 обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы. Также производитель повысил запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.

Впервые широкой общественности автомат АК-12 был продемонстрирован 9 мая прошлого года на Параде Победы в Москве. По Красной площади в составе сводного полка Воздушно-десантных войск прошли около 400 десантников с АК-12.

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