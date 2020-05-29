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29.05.2020 (08:39)

В Вооруженных Силах России стартовал Всероссийский фестиваль «Катюша»

Личный состав Вооруженных Сил России принимает участие в Всероссийском фестивале народного творчества воинов Вооруженных Сил, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша».

Песни, стихи, танцы, рисунки и оригинальные номера военнослужащие, члены их семей демонстрируют в различных творческих конкурсах, организованных военными учреждениями культуры в дистанционном режиме.

Уже сейчас в дома офицеров поступило свыше 3000 творческих номеров со всей страны. Конкурсные номера становятся основой первого этапа Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша» в 2020 году.

Итоги первого этапа фестиваля «Катюша» к 1 сентября 2020 г. будут подведены в видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также в военных округах, на Северном флоте и в центральных органах военного управления.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров фестиваля «Катюша» состоится 13 ноября 2020 г. в Центральном академическом театре Российской Армии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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