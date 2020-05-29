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29.05.2020 (06:33)

Экипажи четырёх больших десантных кораблей ТОФ во взаимодействии с морской пехотой отработали морскую десантную подготовку

Экипажи больших десантных кораблей (БДК) Тихоокеанского флота «Николай Вилков», «Ослябя», «Пересвет», и «Адмирал Невельской» совместно с подразделениями Приморского соединения морской пехоты ТОФ отработал задачи морской десантной подготовки с практической погрузкой на БДК военной техники и личного состава способом на упор.

Тренировка прошла на полигоне морской пехоты ТОФ в бухте Десантная Уссурийского залива. БДК приняли на борт боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БТР-82А самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и личный состав батальона морской пехоты.

В пункте погрузки отработано взаимодействие с гидрографическими партиями, обеспечивающими безопасность подхода кораблей к берегу, проверена система связи, эффективность охранения, а также организована противовоздушная оборона в районе проведения учебных мероприятий.

В тренировке были задействованы 4 БДК, морской буксир, более 50 единиц боевой и специальной техники и около 300 военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Морская пехота
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