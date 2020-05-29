29.05.2020 (06:25)

Пролёт авиации будет осуществляться параллельно улице Светланской, где пройдёт наземная часть парада, на высотах от 300 до 500 метров.

В Подмосковном «Алабино» военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к подготовке военной техники к тренировкам парада Победы.

В рамках подготовки военнослужащие проводят диагностику технического состояния техники, покраску и мойку боевых машин. Подготовку начали с тяжело бронированной техники, такой как танки Т-90М «Прорыв», боевые машины поддержки танков «Терминатор», артиллерийских комплексов 2С35 «Коалиция-СВ».

По завершении подготовки боевой техники на тренировочной парадной площадке «Алабино» начнутся совместные тренировки пешей и механизированной колонн к параду Победы в честь 75-годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Всего в обслуживании и подготовки военной техники принимает участие порядка 150 военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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