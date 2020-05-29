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29.05.2020 (06:21)

В воздушной части парада Победы во Владивостоке будет задействован 21 летательный аппарат морской авиации ТОФ и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа

24 июня в воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке примет участие 21 летательный аппарат морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В частности, 11 самолётов и вертолётов представят морскую авиацию Тихоокеанского флота. Пролёт над городом осуществят пары дальних противолодочных самолётов Ту-142 и самолётов Ил-38. Также в параде задействуют самолёты Ту-134, Ан-140, Ан-26 и Ил-22, вертолёт Ми-8 и пару палубных вертолётов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС.

Для участия в совместном воздушном параде армия ВВС и ПВО Восточного военного округа подготовит четверку высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, 4 истребителя Су-35С и ударные вертолёты Ка-52.

Пролёт авиации будет осуществляться параллельно улице Светланской, где пройдёт наземная часть парада, на высотах от 300 до 500 метров.

Совместные тренировки над Владивостоком и акваторией Амурского залива планируется начать с середины июня, до этого летчики проведут серию частных тренировок.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Морская авиация
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