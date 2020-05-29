29.05.2020 (00:25)

Военные автомобилисты отмечают 110-летний юбилей со дня создания



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные автомобилисты отмечают 110-летний юбилей со дня создания

Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 110-летие со дня образования автомобильных подразделений.

Профессиональный праздник военных водителей был утверждён сравнительно недавно. В 2000 году Министр обороны РФ определил своим приказом дату его празднования - 29 мая. В этот день в 1910 году в Санкт-Петербурге была образована первая Учебная автомобильная рота, которая стала фундаментом автомобильного дела в Российской армии.

Современный парк техники в ВС РФ составляют автомобили многоцелевого назначения, специальные колёсные шасси и тягачи, транспортно-тяговые военные гусеничные машины, автомобильные кузова-контейнеры и кузова-фургоны, подвижные средства технического обслуживания и ремонта, тренажёры вождения и многое другое.

За последнее десятилетие военную автомобильную технику дополнили новые классы – защищённые автомобили, армейские снегоходы и армейские мотовездеходы, армейские внедорожные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления, специальные транспортные средства типа «багги».

Каждый принятый на вооружение образец военной автомобильной техники проходит сложный путь от разработки тактико-технического задания на его создание до принятия на снабжение, организации серийного производства и последующей войсковой эксплуатации. Он включает полный цикл предварительных, государственных приёмочных и специальных испытаний, опытную эксплуатацию, что обеспечивает попадание в войска качественной техники.

Подготовка специалистов автомобильной службы сегодня осуществляется в Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва, Омском автобронетанковом инженерный институте, Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (филиал, г. Серпухов), учебных центрах по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы в г.Острогожск и г.Челябинск.



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