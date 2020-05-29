29.05.2020 (00:00)

Военные водители ЗВО празднуют 110 лет со дня основания автомобильных войск

На территории 26 субъектов Российской Федерации в местах дислокации соединений и воинских частей Западного военного округа военные водители празднуют 110 лет со дня основания автомобильных войск.

На сегодняшний День военные автомобилисты ежедневно совершают более 1 тысячи рейсов по дорогам общего пользования, полигонам и бездорожью. Доставляя материально технические средства, вооружение, боеприпасы, личный состав на многотонных машинах КрАЗ, КамАЗ и Урал военные водители поддерживают боеспособность всех Вооруженных Сил.

«Наше подразделение выполняет задачи по доставке грузов по всем соединениям и воинским частям ЗВО. В батальоне на вооружении стоит более 250 единиц автомобильной техники, всегда готовой к рейсу на любое расстояние.» - рассказал начальник штаба отдельного автомобильного батальона ЗВО майор Дмитрий Кутепов.

В 1910 году в Санкт-Петербурге была создана первая учебная военная автомобильная рота с задачей обучения и стажировки специалистов для автомобильных частей русской армии. Это подразделение стало образцом для создания автомобильной службы и системы автотехнического обеспечения вооруженных сил России. 29 мая 1910 года стало днем образования автомобильных войск в Вооруженных силах.

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