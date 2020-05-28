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28.05.2020 (23:59)

В Санкт-Петербурге военнослужащие войск РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО провели специальную обработку территории Военно-морской академии

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа провели специальную обработку территории Военно-морской академии в городе Санкт-Петербурге.

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание пропускных пунктов, внутренней территории, спортивных снарядов, помещений учебных корпусов с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

В ходе дезинфекции химики обработали специальным раствором ДТС-ГК более 2,5 тыс. квадратных метров.

Мероприятия специальной обработки проводятся военнослужащими Западного военного округа ежедневно и носят плановый характер. Всего, с начала дезинфекции, личным составом полка РХБ защиты общевойсковой армии  ЗВО обработано более 700 объектов инфраструктуры в городе Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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