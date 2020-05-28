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28.05.2020 (23:35)

В Самаре юнармейцы привели привели в порядок могилу участника Великой Отечественной войны

В Самаре участники всероссийского движения "Юнармия" в рамках акции "Верни герою имя!" привели в порядок могилу участника Великой Отечественной войны Василия Дмитриевича Созинова.

С просьбой о помощи обратилась дочь Людмила Васильевна, которая не может из-за возраста ухаживать за могилой. Она рассказала, что ее отец в годы войны был летчиком-испытателем, перегонял самолёты в Сталинград, а потом в Вену, был награждён орденами "Ленина" и "Красной Звезды" и погиб в 1945 году. В ходе акции юнармейцы покрасили ограду и скамейку, убрали мусор, провели митинг и выставили почётный караул.

Ежегодно в Самарской области проходит акция "Верни герою имя!", в ходе которой юнармейцы ухаживают за обелисками и могилами участников Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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