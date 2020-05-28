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28.05.2020 (23:28)

Комплексные занятия по требованиям безопасности состоялись на российской военной базе в Таджикистане

В преддверии начала летнего периода обучения с российскими военнослужащими 201-й военной базы в Таджикистане состоялись комплексные занятия по требованиям безопасности в условиях повседневной деятельности и на занятиях по боевой подготовке.

На территории военных городков Душанбе и Бохтар было развернуто по 10 специальных учебных мест, на каждом из которых военнослужащие прошли теоретическую и практическую подготовку. Рассматривались вопросы соблюдения мер безопасности на занятиях по боевой подготовке, при работе с вооружением и военной техникой, несению караульной и внутренней службы, а также изучались требования электро-пожаробезопасности. Особое внимание было уделено вождению техники в экстремальных горных условиях, при резком изменении климатических условий. Для военнослужащих подразделения беспилотных летательных аппаратов проводились дополнительные занятия по безопасному запуску двигателей БПЛА, пуску их с различных типов катапульт.

Всего в комплексных занятиях приняли участие более 2 тыс. военнослужащих мотострелковых, танковых, разведывательных, артиллерийских, зенитно-ракетных, инженерно-саперных и других подразделений военной базы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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