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28.05.2020 (22:41)

В Воронежской области военные автомобилисты выстроили большегрузами число 110 в честь юбилея войск

В преддверии 110-летия со дня образования автомобильных войск курсанты и инструкторы учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы выполнили самые сложные элементы подготовки водителей на многоосных автомобилях высокой проходимости.

Военные автомобилисты продемонстрировали навыки управления автомобилями в ограниченных проездах, при прохождении специального участка трассы соревнований Армейских международных игр – 2020 «Мастера автобронетанковой техники», а также в условиях пандемии нового вирусного заболевания поздравили всех ветеранов войск, действующих военнослужащих с профессиональным праздником и выстроили фигурное поздравление с соблюдением мер социальной дистанции в виде числа «110».

Всего для праздничного построения использовалось 12 автомобилей семейства УАЗ, КамАЗ с колесной формулой 4х4, 3х3 и седельный тягач 65225.

Специалисты и инструкторы учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы подготовили свыше 350 тыс. дипломированных выпускников, в том числе в 2019-2020 году около 2000 выпускников пополнили воинские части и соединения Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Автомобили
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